Son dakika | Kanal İstanbul'u destekleyen Hulki Cevizoğlu'na CHP'li isimlerden linç

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı bir televizyon programında "Kızanlar olacaktır fakat ben Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm" diyerek Kanal İstanbul'un yapılmasına destek vermişti.

Yayında muhalif partilere de seslenen Cevizoğlu, "Arkalarına Atatürkçüleri alarak muhalefet yapma döneminin sona ermesi gerekiyor" demişti.

MUHALİF İSİMLERİN HEDEFİNDE

Cevizoğlu, bu söylemlerinin ardından muhalif isimler tarafından linç ediliyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan aralarında eski CHP'li vekillerin de olduğu bazı kişiler, Cevizoğlu'nu hedef gösterdi.

Oyuncu Bülent Emrah Parlak

Oyuncu Bülent Emrah Parlak, Twitter hesabından "Kanal İstanbul'a evet diyen Atatürkçü Biri gelip zorla 'Yetti artık bu top sakal' deyip kesse hoşuna gider mi?" mesajını paylaştı.

Sanatçı Sabahat Akkiraz

Sanatçı Sabahat Akkiraz ise Hulki Cevizoğlu'nu "Kanal İstanbul'a hayır diyecek yüreği olmayandan Atatürkçü olmaz. Olsa olsa 'Dışı Atatürkçü içi Yetmez Ama Evetçi' olur" sözleriyle eleştirdi.