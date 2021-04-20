Son dakika | Kanal İstanbul'u destekleyen Hulki Cevizoğlu'na CHP'li isimlerden linç
Son dakika haberi... CHP ve FETÖ'cülerin yoğun algı operasyonlarına maruz kalan Kanal İstanbul'la ilgili hükümet, gerekli adımları kararlı bir şekilde yürütmeye devam ediyor. Türkiye için asrın projesi olan Kanal İstanbul'u desteklediğini açıklayan gazeteci Hulki Cevizoğlu, kendi taraftarları tarafından linç girişimine maruz kaldı. Cevizoğlu "Kızanlar olacaktır fakat ben Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm" ifadeleriyle dev projeye destek verdiğini açıklayınca, sözde Atatürkçü grup hemen harekete geçti. Eski CHP vekili sanatçı Sabahat Akkiraz, “Kanal İstanbul’a hayır diyecek yüreği olmayandan Atatürkçü olmaz” diyerek tepki gösterirken, birçok isim sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Cevizoğlu’nu hedef aldı.
Gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı bir televizyon programında "Kızanlar olacaktır fakat ben Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm" diyerek Kanal İstanbul'un yapılmasına destek vermişti.
Yayında muhalif partilere de seslenen Cevizoğlu, "Arkalarına Atatürkçüleri alarak muhalefet yapma döneminin sona ermesi gerekiyor" demişti.
MUHALİF İSİMLERİN HEDEFİNDE
Cevizoğlu, bu söylemlerinin ardından muhalif isimler tarafından linç ediliyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan aralarında eski CHP'li vekillerin de olduğu bazı kişiler, Cevizoğlu'nu hedef gösterdi.
Oyuncu Bülent Emrah Parlak
Oyuncu Bülent Emrah Parlak, Twitter hesabından "Kanal İstanbul'a evet diyen Atatürkçü Biri gelip zorla 'Yetti artık bu top sakal' deyip kesse hoşuna gider mi?" mesajını paylaştı.
Sanatçı Sabahat Akkiraz
Sanatçı Sabahat Akkiraz ise Hulki Cevizoğlu'nu "Kanal İstanbul'a hayır diyecek yüreği olmayandan Atatürkçü olmaz. Olsa olsa 'Dışı Atatürkçü içi Yetmez Ama Evetçi' olur" sözleriyle eleştirdi.