Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. '128 milyar dolar nerede?' algı operasyonuna tepki gösteren Bahçeli, "Para devletin kasasında siz neredesiniz?" ifadeleriyle cevap verdi. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki provokasyonlarını da hedef alan Bahçeli, "Bu gidişle değil kulağından boynundan da mahsur kalacak" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler;
Kurucu kahramanlar hiçbir zaman kanun dışına taşmamış milli iradenin özlemlerinden kopmamıştır. Dünya üzerinde zillete ve zulme meclisinin etrafında kenetlenip savaş açan ikinci bir millet o güne kadar görülmemiştir. Vatan coğrafyası ateş altına alınmış, kanlı postallar dehşet saçmaya başlamıştı. Böylesi bir vasatta ilk meclis bezgin ve bitkin Anadolu Bozkırından, yorgun ve yılmış beşeri varlıktan bir güneş gibi parladı. İlk meclis ordular kurup ordular yönetmiş, zaferden zafere koşarak vatanın harim-i ismetinden düşmanı söküp atmıştır.
İlk meclis imkansızlığa karşı imanın adı, yıkıma karşı yükselişin ahlakı, zalimlere karşı milletin aklıdır. İlk meclis istiklal haysiyetini, istikbal hedeflerini, millet nam ve hesabına varlığında toplamış kahramanlık beraatıdır.
Türk milletine gücü yetmeyenlerin yeni çabaları beyhudedir.
FEZLEKE AÇIKLAMASI
Vatan evlatlarına kurşun sıkan hiçbir örgüt uzantısının gazi Meclis'te yeri olamaz. Eşkıyanın değil, milletin hükmü geçerlidir. Bu tarihi ve milli kararlılığa herkesin riayeti samimi dileğimdir. Bu kutlu günün çocuklarımıza armağan edilmesinin en önemli nedeni budur. Milletimiz yeni nesillerle varlığını sürdürecektir. Bu vesileyle sevgili çocuklarımızın, bütün çocukların bayramını şimdiden kutluyorum, mutluluk diliyorum.
YENİ ANAYASA ÇALIŞMASI
Yeni anayasa hedefi Türk milletinin de hedefidir. Parlamenter sistem denenmiş ve dibi boylamıştır. Yeni bir anayasa devlet yönetiminin gücüne güç katacaktır. Bundan rahatsız olanların iyi niyetinden ve vatan sevgisinden bahsetmek akıl tutulmasıdır.
Bu hizmete dahil olanları tarih şerefle anacaktır. MHP yeni anayasa vizyonunu kavramış ve kararlılıkla çalışmaya koyulmuştur. Allah'ın izniyle yakın bir tarihte çalışmalarımız nihayete erecek, ortak akılla ve Cumhur İttifakı'nın ortak iradesiyle milletimizin şanına, şöhretine, vasfına, vakarına, varlığına müstahak bir anayasa hazırlık süreci inşallah tamamlanmış olacaktır. CHP'ye sesleniyorum gelin siz de bu sürece destek verin. El birliğiyle darbe anayasasından milleti kurtaralım. Gelin mağlubiyet yaşamayın.
YUNAN PROVOKATÖRE TEPKİ
Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın sergilediği ifadeleri Türkiye'ye kriz çıkarmak üzere özel olarak gönderildiğini ortaya çıkarmaktır. Sayın Çavuşoğlu'nu yürekten tebrik ediyorum. Talimat veren Sayın Cumhurbaşkanımıza da saygılarımı sunuyorum. Yunan Bakan sert kayaya çarpmış, Türk pençesini yemiştir.
Akdeniz'in güvenliğini tehdit eden yegane ülke Yunanistan'dır.
Lozan Anlaşması çiğnenmektedir. Soydaşlarımız asla yalnız, çaresiz değildir, asla sahipsiz değildir. Görüldüğü kadarıyla Yunanistan tarihten hiç ders almamıştır. Bu küçücük ülke sanıyorum hafızasından çıkarmıştır. Densiz Dendias ve destursuz Miçotakis'e birilerinin tek tek anlatması iyi olacaktır. Yunanistan aklını başına almazsa değil kulağından bu gidişle boynundan olacaktır.
UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ
Türkiye bugün dört bir taraftan sıkıştırılmak, çembere alınmak istenmektedir. ABD'nin Karadeniz'e savaş gemisi göndermekten vazgeçip İngiltere'nin devreye girmesi bölgenin her türlü ihtimale açık olduğu görülmektedir. Ukrayna ile Rusya arasında çıkacak olası savaş kuşkusuz felakettir. Akdeniz'de Yunanistan çirkin bir senaryo dahilinde tahrik kampanyasını yoğunlaştırmaktadır.
128 MİLYAR DOLAR ÇIKIŞI
Bre utanmazlar, 128 milyar doları bırakın da, 104 emekli amiralin 4 Nisan bildirisinin hesabını verin. Çünkü alayınız işin içindesiniz. Aradığınız para devletin kasasında, peki siz neredesiniz?
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