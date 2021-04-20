Erzincan'da kırmızı alarm! Yeni koronavirüs tedbirleri alındı

6.Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü tarafından yetişkinlere yönelik yeni kursların açılmamasına, devam eden kurslardan bu hafta içerisinde (19-23 Nisan 2021 )tarihleri arasında bitmekte olan kursların tamamlanmasına, bitirilemeyecek durumda olan kurslara ise yeni bir İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı alınıncaya kadar ara verilmesine, Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü bünyesinde mezunlara yönelik devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının devam etmesine,