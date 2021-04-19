Algı mühendislerini utandıracak Kanal İstanbul raporu!

15 trilyon dolarlık dünya ticaret hacminin 9 trilyon doları denizde. Türkiye'deki boğazlarda Süveyş ve Panama kanallarından 5 kat daha fazla gemi geçiyor. Yılda yaklaşık 50 bin geminin geçtiği, 8 kazanın yaşandığı İstanbul Boğazı'nın güvenliği sağlanacak. 1960'lardan bu yana gerçekleşen 6 büyük kazada toplam 108 bin ton petrol Boğaz'a aktı, 100 kişi de yaşamını yitirdi.

İstanbul'un suyu güvence altına alınacak. İstanbul'u geleceğe taşıyacak esas kaynak olan Melen Barajı projesini tamamlandığında İstanbul'a yılda 1,1 milyar metreküp su gelecek. Bu değer Kanal İstanbul sebebiyle oluşacak farkın tam 34 katına denk geliyor.