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CHP'li Şişli Belediyesi'nden HDP'ye usulsüz araç kıyağı!

Son dakika haberine göre; Belediyesi eski Başkanı döneminde belediye araçlarının, 2015 yerel seçimlerinde usulsüz şekilde ’nin kullanımına tahsis edildiği ortaya çıktı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 19.04.2021
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CHP'li Şişli Belediyesi'nden HDP'ye usulsüz araç kıyağı!

Belediye Başkanlığınca 2014-2015 arasında belediye görevlilerince kuruma ait araçların Hakların Demokratik Partisinin () ikinci bölgedeki seçim çalışmaları için parti kullanımına tahsis edildiği iddia edildi. Söz konusu iddialar belediyedeki bir çalışanın ihbarıyla ortaya çıktı.

Soruşturmada, mevzuata aykırı yapılan ihalenin yapıldığını gösterir bilgiler de (Elektronik Kamu Alımları Platformu) sorgulamasında ise bulunamadı. İhbar üzerine soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanlığı, savcılık talebi üzerine belediyenin en üst amiri sıfatı taşıyan , Belediye başkan yardımcısı , Ulaşım Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan ve Fen İşleri Müdürü hakkında soruşturma izni verdi.

Taraflar hakkında verilen izin sonrası duruma itiraz etti. . Dairesi tarafların itirazlarının reddine karar verirken, Hayri İnönü'nün itirazı kabul edildi. Soruşturmada HDP'ye gönderildiği belirlenen bu araç ihalesi dışında bir de Murat Dündar ile Osman Çolak'ın, 20 Haziran günü asfaltlama çalışmalarında kullanılmak üzere 9 bin 40 ton asfaltın nakliyesi için 2 tır ve 5 kamyonun hizmet alımı yoluyla karşılanması işi kapsamındaki araçları ihale amacı doğrultusunda kullanmayarak görevlerini kötüye kullandıkları ortaya çıktı.

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda belediyede Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hasan Karabulut'un; söz konusu araçların ihale amacı doğrultusunda kullanılması konusunda kontrol ve denetim görevini yerine getirmeyerek görevini kötüye kullandığı anlatıldı.

3 şüpheli hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda altı aydan iki yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava, 'nde görülecek.

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