CHP'li Şişli Belediyesi'nden HDP'ye usulsüz araç kıyağı!

Taraflar hakkında verilen izin sonrası duruma itiraz etti. Danıştay 1. Dairesi tarafların itirazlarının reddine karar verirken, Hayri İnönü'nün itirazı kabul edildi. Soruşturmada HDP'ye gönderildiği belirlenen bu araç ihalesi dışında bir de Murat Dündar ile Osman Çolak'ın, 20 Haziran günü asfaltlama çalışmalarında kullanılmak üzere 9 bin 40 ton asfaltın nakliyesi için 2 tır ve 5 kamyonun hizmet alımı yoluyla karşılanması işi kapsamındaki araçları ihale amacı doğrultusunda kullanmayarak görevlerini kötüye kullandıkları ortaya çıktı.