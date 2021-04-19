Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moğolistan Büyükelçisi Bold Ravdan’ı kabul etti
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moğolistan Büyükelçisi Bold Ravdan’ı kabul etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Bakan Hulusi Akar'ın, Moğolistan Büyükelçisi Bold Ravdan'ı kabul ettiğini duyurdu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moğolistan Büyükelçisi Bold Ravdan'ı kabul etti" ifadeleri kullanılarak görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.