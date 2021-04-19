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Son dakika: Türkiye ve Yunanistan'dan mutabakat kararı!

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " ve Milli Savunma Bakanlıkları, Güven Artırıcı Önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları gerçekleştirme konusunda mutabakata varmıştır. Planlanan toplantının tarihi ve diğer ayrıntıları yakın zamanda belirlenecektir." denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
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Son dakika: Türkiye ve Yunanistan'dan mutabakat kararı!

Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma bakanlıkları, güven artırıcı önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları yapma konusunda mutabakata vardı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma Bakanlıkları, Güven Artırıcı Önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları gerçekleştirme konusunda mutabakata varmıştır. Planlanan toplantının tarihi ve diğer ayrıntıları yakın zamanda belirlenecektir." ifadeleri kullanıdı.

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