Aşıların çöpe gittiği iddiası yalanlandı! Peki Biontech aşısı nasıl hazırlanıyor?

Sinovac tek dozluk bir aşıydı, Biontech her flakonda 6 doz aşı var. Her bir aşı 0,3 mililitreden oluşuyor. Aradaki tek fark bu. Şu anda kadar da bir israf söz konusu olmadı."

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