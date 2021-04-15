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Aşıların çöpe gittiği iddiası yalanlandı! Peki Biontech aşısı nasıl hazırlanıyor?

Aşıların israf olduğu yönündeki iddialara Sağlık Bakanı 'dan açıklama geldi. Bakan Koca aşıların çöpe gittiği iddialarının gerçekle bağdaşmadığını söyledi. Peki hastanelerde nasıl hazırlanıyor? Gerçekten israf söz konusu mu? Bu soruların cevabını muhabiri ’un konuğu olan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü verdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2021 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021
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Aşıların çöpe gittiği iddiası yalanlandı! Peki Biontech aşısı nasıl hazırlanıyor?

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Garibe Adıgüzel'in açıklamaları:

"Aşıların israf olması söz konusu değil. Biz Ankara Şehir Hastanesi olarak en büyük aşı merkezlerinden biriyiz.

50 tane aşı uygulama odamız var. Biontech aşısı yapıyoruz. Burada ortalama 2 bin hastaya aşı yapıyoruz.

Şu ana kadar burada aşı israfı olmadı. Sinovac ve Biontech'in saklama koşulları farklı.

Özel kutularda aşılar İl Sağlık Müdürlüğü'nden bize transfer ediliyor. Biz bunları -20 derecelik derin dondurucularda saklıyoruz.

Biz – 20 dereceden çıkardığımız aşılarımızı 2-8 derecelik dolaplarımızda çözülmek üzere bekletiyoruz.

Bunlar randevu sayılarına göre ayarlanıyor. Burada aşılarımız özel işlemlerin ardından aşı çantalarında aşı odalarına transfer götürülüyor.

Biz aşı israfının önüne geçmek için günün sonunda aşı uygulama odalarımızı azaltarak alanı daraltıyoruz. Tek odaya düşene kadar bu işlemi uyguluyoruz ve 6 vatandaşımıza bunu uyguluyoruz.

Sinovac tek dozluk bir aşıydı, Biontech her flakonda 6 doz aşı var. Her bir aşı 0,3 mililitreden oluşuyor. Aradaki tek fark bu. Şu anda kadar da bir israf söz konusu olmadı."

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