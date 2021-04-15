Aşıların çöpe gittiği iddiası yalanlandı! Peki Biontech aşısı nasıl hazırlanıyor?
Aşıların israf olduğu yönündeki iddialara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca aşıların çöpe gittiği iddialarının gerçekle bağdaşmadığını söyledi. Peki Biontech aşısı hastanelerde nasıl hazırlanıyor? Gerçekten israf söz konusu mu? Bu soruların cevabını A Haber muhabiri Ece Altuğ’un konuğu olan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Garibe Adıgüzel verdi.
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Garibe Adıgüzel'in açıklamaları:
"Aşıların israf olması söz konusu değil. Biz Ankara Şehir Hastanesi olarak en büyük aşı merkezlerinden biriyiz.
50 tane aşı uygulama odamız var. Biontech aşısı yapıyoruz. Burada ortalama 2 bin hastaya aşı yapıyoruz.
Şu ana kadar burada aşı israfı olmadı. Sinovac ve Biontech'in saklama koşulları farklı.
Özel kutularda aşılar İl Sağlık Müdürlüğü'nden bize transfer ediliyor. Biz bunları -20 derecelik derin dondurucularda saklıyoruz.
Biz – 20 dereceden çıkardığımız aşılarımızı 2-8 derecelik dolaplarımızda çözülmek üzere bekletiyoruz.
Bunlar randevu sayılarına göre ayarlanıyor. Burada aşılarımız özel işlemlerin ardından aşı çantalarında aşı odalarına transfer götürülüyor.
Biz aşı israfının önüne geçmek için günün sonunda aşı uygulama odalarımızı azaltarak alanı daraltıyoruz. Tek odaya düşene kadar bu işlemi uyguluyoruz ve 6 vatandaşımıza bunu uyguluyoruz.
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