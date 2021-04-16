Türkiye'de uygulanan BioNTech aşısı hakkında flaş gerçek! İşte aşının antikor oranı...
Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen BioNTech koronavirüs aşısı hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. Aşının antikor oranını açıklayan Uzm. Dr. Esma Saatçi, aşının eritildikten sonra gelen vatandaşlara sulandırılıp vurulduğunu ifade etti.
Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Esma Saatçi, Biontech aşılarının eksi 80 derecedeki dolaplarda muhafaza edildiğini belirterek, "Tek doz aşının zayi olmaması için tek tek sayım yaparak, gelen hastalara aşıların uygulanması için çalışıyoruz" dedi.
SULANDIRIP UYGULANIYOR
Uzman Dr. Esma Saatçi, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın kuruma temin ettiği Biontech aşılarının eksi 80 derecedeki dolaplarda muhafaza edildiğini bildirdi. Bunu üretici firmanın önerileri doğrultusundan gerçekleştirdiklerini belirten Saatçi, "Aşılarımız vatandaşlarımıza uygulayabilmek için öncelikli aşılarımızı oda sıcaklığında erittikten sonra sulandırıp gelen vatandaşlarımıza uyguluyoruz."
"AŞILAR ZAYİ OLMAMALI"
Bunun için iki tane hemşire arkadaşımızı görevlendirdik. Aşıların zayi olmaması için gelen hastalarımızın sayısına göre azar azar sulandırma yapılmaktadır. Tek doz aşının zayi olmaması için tek tek sayım yaparak, gelen hastalara aşıların uygulanması için çalışıyoruz. Bunun için randevu sistemine özen gösteriyoruz" dedi.
'VATANDAŞLARIMIZIN AŞILARINI OLMASI GEREKİR'
Dr. Saatçi, aşı yaptıracak kişilerin randevu aldıktan sonra, belirlenen zamanda hastanede olmaları gerektiğini belirterek, "Aşı onay formunu doldurmaları gerekir. Bu Bakanlığın istediği bir uygulama. Vatandaşlarımız TC numaralarını söyledikten sonra randevu alıp almadıklarını kontrol ediyoruz. Daha sonra o kişiler için sulandırdığımız aşılarımızı uyguluyoruz.
YÜZDE 97 ANTİKOR OLUŞTURUYOR
Vatandaşlarımız e-nabız sisteminden aşı durumlarını kendileri görebiliyor. En az 28 gün sonra ikinci doz aşı için randevu alabiliyorlar. Biontech aşısının yüzde 97'nin üzerinde antikor oluşturma özelliği var. Bu da güvenilir olduğunu, pandemiyi önlemede etkin olduğunu gösteriyor. Pandemi rakamlarının aşağı düşürülmesi için sırası gelen vatandaşlarımızın aşılarını olması gerekir" diye konuştu.
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