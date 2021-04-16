Türkiye'de uygulanan BioNTech aşısı hakkında flaş gerçek! İşte aşının antikor oranı...

YÜZDE 97 ANTİKOR OLUŞTURUYOR

Vatandaşlarımız e-nabız sisteminden aşı durumlarını kendileri görebiliyor. En az 28 gün sonra ikinci doz aşı için randevu alabiliyorlar. Biontech aşısının yüzde 97'nin üzerinde antikor oluşturma özelliği var. Bu da güvenilir olduğunu, pandemiyi önlemede etkin olduğunu gösteriyor. Pandemi rakamlarının aşağı düşürülmesi için sırası gelen vatandaşlarımızın aşılarını olması gerekir" diye konuştu.