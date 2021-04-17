Bakan Mustafa Varank, VLP temelli Covid-19 aşısı yaptırdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşının insan denemelerinin Faz 1 aşamasına katıldı.

Bakan Varank, Ankara Onkoloji Hastanesinde yerli aşısını oldu.





YERLİ KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN HİZMETE GİRECEK?

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile birlikte VLP temelli aşı için gönüllü olarak aşı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Yeni teknolojiyle üretilen aşı çalışmamızı sene sonuna kadar tamamlamak istiyoruz" dedi.

"MUTASYONA KARŞI TEST EDİLECEK"

VLP aşısının mayıs içerisinde Faz 2 çalışmalarına geçilmesinin beklendiğini söyleyen Varank, İngiliz mutasyonuna karşı etkinliği bu aşamada deneneceğini ifade etti.

"DÜNYAYA ŞİFA OLACAK BAŞARILI BİR AŞIYI ORTAYA ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Bakan Varank, şöye konuştu;

"Türkiye'de ve dünyada yenilikçi bir aşı teknolojisi olan VLP aşısında Faz-1 gönüllüsü olduk. Ocak 2020 tarihinde aşı ve ilaç çalışması yapan hocalarımızla görüştük. Bazı hocalarımız Türkiye'de aşı üretme kabiliyeti olduğunu söylemişti.

Dünyada çok inovatif kabul edilen bir aşı türü VLP. DSÖ listesine göre dünyada 4 tane insan çalışmasına geçmiş VLP aşı adayı var. Bu aşının dünyadakilerden farklı özellikleri var. Neticelerinin de etkin olacağına inanıyoruz. Faz-1 gönüllüsü olmak çok önemli. Türkiye'de Faz-1 çalışması aşıda çok fazla yapılmadı. Buradan tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum, aşı sıranız gelince lütfen aşılarınızı yaptırım. Yerli aşı çalışmalarında gönüllü olmak istiyorsanız çekinmeyin, biz aşımızı yaptırdık. Sene sonuna kadar Faz-3 çalışmasını tamamlamak istiyoruz. Dünyaya şifa olacak başarılı bir aşıyı ortaya çıkarmak istiyoruz"

Aşının ardından da çeşitli tetkiklerden geçirilecek Varank, geceyi hastanede geçirdikten sonra pazar günü taburcu edilecek.

21 GÜN SONRA İKİNCİ DOZU OLACAK



Bakan Varank, 21 gün sonra ikinci doz aşıyı alacak. Ankara Onkoloji Hastanesi Faz-1 Klinik Araştırma Merkezi'nde Varank gibi TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da gönüllü oldu.