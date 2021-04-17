Semra Özal vefatının 28. yılında anılan eşi Turgut Özal'ı anlattı | Turgut Özal'ı kim öldürdü? İşte son anları...

"SİYASETE GİRMESİNİ İSTEMEZDİM"

Geriye dönme fırsatı olsa eşi Turgut Özal'a siyasete girmemesi yönünde telkinde bulunmak isteyeceğini belirten Özal, "Siyaset çok zor ve nankör. Yaptığınız iyi şeyler de gün geliyor inkar ediliyor. Çocuklarım veya torunlarımın da siyasete girmesini istemem, eğer bana sorarlarsa." değerlendirmesinde bulundu.

Yıllar geçtikçe eşine olan özleminin arttığını vurgulayan Özal, şunları ifade etti: