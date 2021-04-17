Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan Erkan Oğur açıklaması: “Canı sağ olsun herkes nasibinde ne varsa onu aldı”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ünlü sanatçı Erkan Oğur'un düzenlemesini yaptığı 'Hiç Oldum' isimli eserine klip çekti.

Erkan Oğur, sol kesimin baskısının ardından İbrahim Kalın'la çalıştığı için hata yaptığını savundu ve "Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek. Ben solcu, devrimci birisiyim" iddiasında bulundu.