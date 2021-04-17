Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan Erkan Oğur açıklaması: “Canı sağ olsun herkes nasibinde ne varsa onu aldı”
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erkan Oğur’un söylediği şeylere şaşırdığını ve üzüldüğünü belirterek, “Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademize ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi” dedi. Kalın'ın "Hiç oldum" isimli eserine çekilen klibi düzenleyen Erkan Oğur sol kesim tarafından linç edilmişti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ünlü sanatçı Erkan Oğur'un düzenlemesini yaptığı 'Hiç Oldum' isimli eserine klip çekti.
Erkan Oğur, sol kesimin baskısının ardından İbrahim Kalın'la çalıştığı için hata yaptığını savundu ve "Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek. Ben solcu, devrimci birisiyim" iddiasında bulundu.
KALIN'DAN ERKAN OĞUR'UN AÇIKLAMASINA CEVAP
İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu. Kalın, Erkan Oğur'un söylediği şeylere şaşırdığını ve üzüldüğünü belirterek, "Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademize ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi" dedi.
"BİRLİKTE SUSMAYA KARAR VERDİK"
İbrahim Kalın, şunları söyledi:
"Sözü yormadan… İlk iki gün Erkan Oğur beyi üzmelerine çok üzüldüm. Kendisini arayıp konuştum. 'Bu pervasızca saldırılar sizi sakın mahzun etmesin' dedim. Birlikte susmaya karar verdik.
"CANI SAĞ OLSUN"
"Fakat üçüncü gün –belki yanlış hatırlayarak- söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm. Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademize ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi. Canı sağ olsun. Herkes nasibinde ne varsa onu aldı."
SOL KESİM LİNÇ ETTİ, ERKAN OĞUR HATA YAPTIĞINI AÇIKLAMAK ZORUNDA KALDI
Sol kesim; İbrahim Kalın'la birlikte çalışma yapan Erkan Oğur'u linç etmişti. Burhan Şeşen, "Kusura bakma hocam… İbrahim Kalın-Erkan Oğur isminin bir şarkıda bile olsa yan yana gelmesi beni yaraladı hocam..." ifadeleriyle linçe ortak oldu.
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