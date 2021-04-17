17 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan Erkan Oğur açıklaması: “Canı sağ olsun herkes nasibinde ne varsa onu aldı”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan Erkan Oğur açıklaması: “Canı sağ olsun herkes nasibinde ne varsa onu aldı”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ’un söylediği şeylere şaşırdığını ve üzüldüğünü belirterek, “Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademize ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi” dedi. Kalın'ın "" isimli eserine çekilen klibi düzenleyen Erkan Oğur sol kesim tarafından linç edilmişti.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 17.04.2021 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021
ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan Erkan Oğur açıklaması: “Canı sağ olsun herkes nasibinde ne varsa onu aldı”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ünlü sanatçı 'un düzenlemesini yaptığı '' isimli eserine klip çekti.

Erkan Oğur, sol kesimin baskısının ardından İbrahim Kalın'la çalıştığı için hata yaptığını savundu ve "Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek. Ben solcu, devrimci birisiyim" iddiasında bulundu.

KALIN'DAN ERKAN OĞUR'UN AÇIKLAMASINA CEVAP

İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi 'daki resmi hesabından açıklamada bulundu. Kalın, Erkan Oğur'un söylediği şeylere şaşırdığını ve üzüldüğünü belirterek, "Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademize ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi" dedi.


"BİRLİKTE SUSMAYA KARAR VERDİK"

İbrahim Kalın, şunları söyledi:
"Sözü yormadan… İlk iki gün Erkan Oğur beyi üzmelerine çok üzüldüm. Kendisini arayıp konuştum. 'Bu pervasızca saldırılar sizi sakın mahzun etmesin' dedim. Birlikte susmaya karar verdik.

"CANI SAĞ OLSUN"
"Fakat üçüncü gün –belki yanlış hatırlayarak- söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm. Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademize ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi. Canı sağ olsun. Herkes nasibinde ne varsa onu aldı."

SOL KESİM LİNÇ ETTİ, ERKAN OĞUR HATA YAPTIĞINI AÇIKLAMAK ZORUNDA KALDI

Sol kesim; İbrahim Kalın'la birlikte çalışma yapan Erkan Oğur'u linç etmişti. , "Kusura bakma hocam… İbrahim Kalın-Erkan Oğur isminin bir şarkıda bile olsa yan yana gelmesi beni yaraladı hocam..." ifadeleriyle linçe ortak oldu.

Sol yobazlık yine hortladı! SOL YOBAZLIK YİNE HORTLADI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA