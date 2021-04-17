Sağlık Bakanlığı 17 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu | Son dakika gündem haberi
Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin 17 Nisan 2021 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 606 kişinin testi pozitif çıktı, 288 kişi hayatını kaybetti.
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
Tabloya göre son 24 saatte 288 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 35 bin 608'e yükseldi.
Toplamda 43 milyon 467 bin 516 test yapıldı. Bugün yapılan 319 bin 316 testten, 62 bin 606 yeni vaka sayısı, 2 bin 973 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.
Toplam vaka sayısının 4 milyon 212 bin 645, bugün iyileşen 52 bin 184 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 643 bin 734'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,3, ağır hasta sayısının ise 3 bin 240 olduğu açıklandı.
GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVİD-19 TABLOLARI
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15 NİSAN
14 NİSAN
13 NİSAN
12 NİSAN
11 NİSAN
10 NİSAN
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8 NİSAN
7 NİSAN
6 NİSAN
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