Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ege, Doğu Akdeniz, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler ile Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel meseleler değerlendirildi.

Erdoğan görüşmede, Libya'da yeni hükümete savunma ve güvenlik alanında destek verilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin imzaladığı anlaşmalar çerçevesinde bu doğrultuda katkı sağladığını dile getirdi.

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