16 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ege, Doğu Akdeniz, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler ile Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel meseleler değerlendirildi.

Erdoğan görüşmede, Libya'da yeni hükümete savunma ve güvenlik alanında destek verilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin imzaladığı anlaşmalar çerçevesinde bu doğrultuda katkı sağladığını dile getirdi.

Detaylar gelecek...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA