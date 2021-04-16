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İstanbul Valiliği'nden İçişleri Bakanlığı'na Ataşehir Belediyesi için 'inceleme' talebi

Son dakika haberine göre... , imar yolsuzluğu iddialarıyla ilgili Belediye Başkanı ve sorumluluğu bulunan belediye çalışanları hakkında inceleme yapılması için 'na başvurdu. 'nden ise iddialarla ilgili açıklama yapılmadı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
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İstanbul Valiliği'nden İçişleri Bakanlığı'na Ataşehir Belediyesi için 'inceleme' talebi

'nde yaşanan Ş.D., 'ne şikayet dilekçesi yollayarak Belediyesi'nin bir inşaatta imar yolsuzluğuna göz yumduğunu öne sürdü.

Valilik, şikayet üzerine inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrası hazırlanan ön araştırma raporunda, inşaat şirketinin projeye uymadığı belirtildi. Bunun üzerine Valiliği, ön araştırma raporuyla birlikte 'na başvurdu.

İçişleri Bakanlığı'na gönderilen Vali imzalı dilekçede, "Söz konusu parselde imar planına göre 954,84 metrekare fazla emsal kullandırılması ve mahallinde yapılan incelemede 2. blokta proje aykırı olarak açık balkon şeklinde belirtilen alanların kısmen kapalı alan haline getirildiği anlaşıldığından Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve sorumluluğu bulunan belediyenin ilgili diğer görevlileri hakkında,

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre Ön İnceleme Yaptırılması gerektiği kanaat ve sonucuna varıldığı belirtilmiştir" denildi.

Olayı ihbar eden Ş.D.'in avukatı , "Yapılan bu yolsuzluktan müvekkilim mağdur olmuştur. Bu mağduriyetten dolayı İçişleri Bakanlığı'na ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

'nden ise iddialarla ilgili açıklama yapılmadı.

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