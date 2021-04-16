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Son dakika gündem haberleri | Sağlık Bakanlığı 16 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu

web adresinden 'nin 16 Nisan 2021 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı. ne? ? İşte Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu...

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Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
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Son dakika gündem haberleri | Sağlık Bakanlığı 16 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu

SON DAKİKA GÜNDEM HABERLERİ | Sağlık Bakanlığı web adresinden 'nin 16 Nisan 2021 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

, son 24 saatte 289 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 63 bin 82 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 289 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 35 bin 320'a yükseldi. Toplamda 43 milyon 148 bin 200 test yapıldı. Bugün yapılan 320 bin 78 test yapılırken, 63 bin 82 yeni vaka sayısı, 2 bin 915 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

İYİLEŞEN SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE

Toplam vaka sayısının 4 milyon 150 bin 39 olduğu, bugün iyileşen 56 bin 510 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 591 bin 550'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,3, ağır hasta sayısının ise 3 bin 205 olduğu açıklandı.

Kovid-19 tablosu açıklandı! Günlük vaka sayında rekor KOVİD-19 TABLOSU AÇIKLANDI! GÜNLÜK VAKA SAYINDA REKOR

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVİD-19 TABLOLARI

15 NİSAN

14 NİSAN

13 NİSAN

12 NİSAN

11 NİSAN

10 NİSAN

9 NİSAN

8 NİSAN

7 NİSAN

6 NİSAN

5 NİSAN

4 NİSAN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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