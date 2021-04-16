Son dakika gündem haberleri | Sağlık Bakanlığı 16 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin 16 Nisan 2021 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı. Türkiye'de vaka ve vefat rakamlarında son durum ne? Türkiye'de vaka ve vefat sayılarında artış sürüyor mu? İşte Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu...
SON DAKİKA GÜNDEM HABERLERİ | Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin 16 Nisan 2021 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 289 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 63 bin 82 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 289 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 35 bin 320'a yükseldi. Toplamda 43 milyon 148 bin 200 test yapıldı. Bugün yapılan 320 bin 78 test yapılırken, 63 bin 82 yeni vaka sayısı, 2 bin 915 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.
İYİLEŞEN SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE
Toplam vaka sayısının 4 milyon 150 bin 39 olduğu, bugün iyileşen 56 bin 510 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 591 bin 550'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,3, ağır hasta sayısının ise 3 bin 205 olduğu açıklandı.
GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVİD-19 TABLOLARI
15 NİSAN
14 NİSAN
13 NİSAN
12 NİSAN
11 NİSAN
10 NİSAN
9 NİSAN
8 NİSAN
7 NİSAN
6 NİSAN
5 NİSAN
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