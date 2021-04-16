Son dakika | Ukrayna'nın gözü Türkiye pazarında! Ticaret katlanacak

Zelenskiy, iki ülke arasında 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmi olduğunu belirterek bunu ikiye katlamak istediklerini bildirdi.

Karadeniz'de iş birliğinin ülkesi için önemine işaret eden Zelenskiy, "Güvenlik açısından burada Türkiye'ye çok şey bağlı. Bu bölgenin güvenlik durumuna ilişkin ortak bir görüşe sahip olmak isterim." değerlendirmelerinde bulundu.

Zelenskiy, Türkiye'nin Ukrayna'yı müstakbel NATO üyesi olarak desteklediğini belirtti.