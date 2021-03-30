Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
30 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | Doğu Akdeniz'de sular yeniden ısınıyor! İsrail Türkiye'yi hedef aldı Son dakika | Doğu Akdeniz'de sular yeniden ısınıyor! İsrail Türkiye'yi hedef aldı Son dakika haberi... Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtlığından birleşen birçok ülke, bölgede tansiyonu yükseltmek için skandal adımlar atıyor. Tek başına dünya devlerinin baskısına direnen Türkiye, bölgedeki haklarından vazgeçmeyerek geri adım atmadı. Türkiye'nin bu kararlı tavrı karşısında çaresiz kalan ülkeler Doğu Akdeniz'de askeri tatbikatlarına hız verirken, İsrail medyası doğrudan Türkiye'yi hedef alan gelişmeyi manşetten verdi. Giriş Tarihi: 30.03.2021 15:31 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 15:38 Doğu Akdeniz'de Türkiye karşısında çaresiz kalan Yunanistan'ın yardımına koşan ABD, uçak gemisi USS Eisenhower Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nde demirliyken müttefikiyle yeni tatbikatlara girişti. GALERİ DEVAM EDİYOR Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, 16 Mart'tan 24 Mart'a kadar süren ve bu yıl ikincisi gerçekleşen özel kuvvetler tatbikatının fotoğraflarını, resmi internet sitesinden yayınladı. Resmi açıklamaya göre, ABD ve Yunan özel kuvvetler askerlerinin Suda Üssü'ndeki gövde gösterisine Türkiye karşıtı ittifakın değişmez üyesi Güney Kıbrıs ordusu da katıldı. Yunan Genelkurmay'ı, gündüz ve gece saatlerinde gerçekleşen tatbikatla Orta ve Doğu Akdeniz'deki modern tehditlere karşı operasyon düzenlendiğini duyurdu. ABD ve Yunan özel kuvvetlerinin tatbikat gerçekleştirdiği bir başka yer ise, ülkenin orta kesimindeki Attica ve Larissa oldu. Buradaki tatbikatlarda Kuzey Makedonya da yer aldı, üç ülkenin özel kuvvetler askerleri uçaklardan paraşütle atladı. ABD lideri Joe Biden, 25 Mart'taki Bağımsızlık Günü kutlamalarında Başbakan Kiryakos Miçotakis'i aradı. Yunan medyası, Biden'ın Miçotakis'e "Bir şeye ihtiyacın olursa beni ara. Yardım etmek için buradayım" dediğini yazdı.