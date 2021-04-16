Yerli ve milli TEI-TJ300 motorundan dünya rekoru

REKOR İTKİ SEVİYESİ

230-250 mm sınıfındaki diğer rakip motorların en iyisi 250 mm çap ile en fazla 1250 N seviyesinde itki üretirken TEI-TJ300 motoru, 240 mm çap ile 1342 N itki kuvvetine ulaşarak bu sınıfta bir dünya rekoru kırdı.

Varank prototipi paylaşmıştı

Türk mühendisleri tarafından tamamen yerli ve milli olarak tasarlanan TEI-TJ300 Turbojet motorunun ilk prototip çalıştırma töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Haziran 2020'de gerçekleştirilmişti.

Varank, şimdi de TEI-TJ300'ün kırdığı rekoru sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, TEI-TJ300'ün rekor kıran testinin videosu da yer aldı.