Yerli ve milli TEI-TJ300 motorundan dünya rekoru
Savunma sanayideki üretimleriyle tarih yazan Türkiye yerli ve millli TEI-TJ300 motoruyla dünya rekoru kırdı. TEI-TJ300 turbojet motoru projesinde, hedeflenen performansın çok ötesinde sonuçlar ortaya çıktı.
Türk mühendisleri tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanan Türkiye'nin ilk Orta Menzilli Füze Motoru TEI-TJ300, dünya rekoru kırdı. Turbojet motor, 240 mm çap ile 1342 N itki kuvvetine ulaştı.
2017'de TÜBİTAK, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) ve Roketsan iş birliği ile geliştirilmeye başlayan TEI-TJ300 turbojet motoru projesinde, hedeflenen performansın çok ötesinde sonuçlar ortaya çıktı.
REKOR İTKİ SEVİYESİ
230-250 mm sınıfındaki diğer rakip motorların en iyisi 250 mm çap ile en fazla 1250 N seviyesinde itki üretirken TEI-TJ300 motoru, 240 mm çap ile 1342 N itki kuvvetine ulaşarak bu sınıfta bir dünya rekoru kırdı.
Varank prototipi paylaşmıştı
Türk mühendisleri tarafından tamamen yerli ve milli olarak tasarlanan TEI-TJ300 Turbojet motorunun ilk prototip çalıştırma töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Haziran 2020'de gerçekleştirilmişti.
Varank, şimdi de TEI-TJ300'ün kırdığı rekoru sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, TEI-TJ300'ün rekor kıran testinin videosu da yer aldı.
MİLLİ OLARAK TASARLANDI
TEI-TJ300 Hava Solumalı Jet Motoru Projesi, Eylül 2017'de TÜBİTAK desteği ile TEI ve Roketsan arasında imzalanan protokol ile başladı. Tamamen milli olarak tasarlanıp geliştirilen ve imal edilen turbojet motorun ilk prototip testi 2020 yılında başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
Füze sistemlerine uyarlanılabilmesi için 240 mm kısıtlı çapta, sınıfında bu itki gücünü üretebilen dünyadaki ilk motor olan TEI-TJ300, 5000 ft irtifada ses hızının yüzde 90'ına varan yüksek hızlarda çalışabiliyor.
RÜZGAR ETKİSİYLE BAŞLAMA
TEI-TJ300 motoru, herhangi bir başlatıcı sisteme (marş motoru) ihtiyaç olmadan rüzgar etkisi (windmilling) ile başlayabilme özelliğine sahip. Bu özellik, platformun hem hava, hem deniz, hem de kara savunma sistemlerine uygulanmasını mümkün kılıyor.
TESTLERİ SÜRÜYOR
TEI-TJ300 turbojet motorunun geliştirme ve kalifikasyon testlerinin tamamlanmasının ardından seri üretim süreci başlayacak.
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