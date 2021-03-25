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İsrail basınından flaş Türkiye itirafı! Türkiye'ye ihtiyacımız var

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarına göz diken Yunanistan'ı desteklerken, ülkenin önde gelen basın yayın organları farklı bir noktaya dikkat çekti. İsrail basını, Türkiye'nin kendileri için hayati önem taşıdığını vurguladı. Haaretz gazetesi, Ankara ile sıcak temasların kurulması gerektiğini yazdı.

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Giriş Tarihi: 25.03.2021 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
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İsrail basınından flaş Türkiye itirafı! Türkiye'ye ihtiyacımız var

Türkiye, Doğu Akdeniz'de Mısır ve ile normalleşme mesajı vermiş, Ankara'nın çağrısı bölgede geniş yankı uyandırmıştı.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Türkiye ile iş birliğine hazır olduklarını belirterek, "Türkiye'yi bölgesel bir partner olarak görmek isteriz." ifadesini kullanmıştı.

İsrail basınından Haaretz gazetesi, Ankara-Tel Aviv hattında yaşanan gelişmeleri farklı bir açıdan ele aldı.

İSRAİL BASININDAN ANKARA-TEL AVİV ANALİZİ

"İsrail'in İran'ı kontrol altına almak için Türkiye ile yeniden konumlanması gerekiyor" başlıklı yazıda, İsrail-İran gerilimine değinildi, Tahran'a karşı "sağlam bir bölgesel cepheye ihtiyaç duyulduğu" aktarıldı.

ORTA DOĞU'DAKİ ÜÇ GÜÇ EKSENİ

Orta Doğu'nun Türkiye, İran, İsrail ve Arap ortakları olarak üç güç eksenine ayrıldığına işaret edilerek, "Erdoğan'a mütevazı bir 'bedel' ödemek İsrail'e önemli bir stratejik avantaj sağlayabilir." denildi.

Yazıda, şu görüşler paylaşıldı:

"İSRAİL'İN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR"

"Bu, İsrail'in İran'a karşı saflarını sıklaştırması için bir fırsattır ancak bunu doğru yapabilmek için Türkiye'ye ihtiyacı var. Sayısız nedenden ötürü, artık Türkiye-İsrail uzlaşmasının vakti geldi.

Birincisi, Türkiye ve İran düşman olmasa da, Kafkasya, Irak ve Suriye'de ortaya çıkan politik uyumsuzluklar, ikili ilişkileri önemli ölçüde soğuttu. İkincisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile bağlarını yeniden canlandırmak istediğine dair işaretler gönderiyor. İsrail, Türk tarafının görüşme tekliflerine yanıt verirse avantaj yakalar.

İRAN YORUMU

Üçüncüsü, güçlü diplomatik bağların yeniden kurulması, İran'ı nükleer müzakereler öncesinde daha fazla izole edecektir. Daha birleşik bölgesel cephe, İran'ı dışlanmış bir devlet haline getirecektir."

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