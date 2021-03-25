İsrail basınından flaş Türkiye itirafı! Türkiye'ye ihtiyacımız var

ORTA DOĞU'DAKİ ÜÇ GÜÇ EKSENİ

Orta Doğu'nun Türkiye, İran, İsrail ve Arap ortakları olarak üç güç eksenine ayrıldığına işaret edilerek, "Erdoğan'a mütevazı bir 'bedel' ödemek İsrail'e önemli bir stratejik avantaj sağlayabilir." denildi.

Yazıda, şu görüşler paylaşıldı:

"İSRAİL'İN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR"

"Bu, İsrail'in İran'a karşı saflarını sıklaştırması için bir fırsattır ancak bunu doğru yapabilmek için Türkiye'ye ihtiyacı var. Sayısız nedenden ötürü, artık Türkiye-İsrail uzlaşmasının vakti geldi.

Birincisi, Türkiye ve İran düşman olmasa da, Kafkasya, Irak ve Suriye'de ortaya çıkan politik uyumsuzluklar, ikili ilişkileri önemli ölçüde soğuttu. İkincisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile bağlarını yeniden canlandırmak istediğine dair işaretler gönderiyor. İsrail, Türk tarafının görüşme tekliflerine yanıt verirse avantaj yakalar.