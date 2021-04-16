Başkan Erdoğan ve Bakan Süleyman Soylu'dan Çengelköy Polis Merkezi’nde iftar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın polislere yapacağı iftar öncesi Çengelköy Polis Merkezi'ne gitti. Daha sonra Başkan Erdoğan iftar için Çengelköy'e iştirak etti. Erdoğan, Çengelköy'de esnaf tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.
GÜNDEM DHA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı. Erdoğan, Çengelköy'de esnaf tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da katıldığı iftarda Erdoğan, polislerle orucunu açıp onlarla tek tek sohbet etti.
Öte yandan Erdoğan'ı karşılamaya gelen Süleyman Soylu, iftar öncesinde Çengelköy'de vatandaşları selamladı.
Kendisine arabalarını durdurarak sevgi gösteren vatandaşlara el sallayan Soylu, bir sokak köpeğini de sevdi.
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