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Başkan Erdoğan ve Bakan Süleyman Soylu'dan Çengelköy Polis Merkezi’nde iftar

İçişleri Bakanı , Başkan 'ın polislere yapacağı iftar öncesi Çengelköy Polis Merkezi'ne gitti. Daha sonra Başkan Erdoğan iftar için Çengelköy'e iştirak etti. Erdoğan, Çengelköy'de esnaf tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
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Başkan Erdoğan ve Bakan Süleyman Soylu'dan Çengelköy Polis Merkezi’nde iftar

Başkan , Üsküdar Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı. Erdoğan, Çengelköy'de esnaf tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

İçişleri Bakanı ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da katıldığı iftarda Erdoğan, polislerle orucunu açıp onlarla tek tek sohbet etti.

Öte yandan Erdoğan'ı karşılamaya gelen Süleyman Soylu, iftar öncesinde Çengelköy'de vatandaşları selamladı.

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Kendisine arabalarını durdurarak sevgi gösteren vatandaşlara el sallayan Soylu, bir sokak köpeğini de sevdi.



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