Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sert tepki: "Kur’an kurslarıyla ilgili karar kabul edilemez"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'nin Kur'an kurslarının kapatılması kararına tepki gösterdi. Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "KKTC Anayasa Mahkemesi'nin Kur'an kurslarıyla ilgili almış olduğu karar kabul edilemez. Kıbrıs Türklerinin varlığını ve birliğini tehdit eden, din ve vicdan hürriyetine kast eden bu yanlış karardan bir an önce vazgeçilmeli ve Türkiye'nin bir asırlık tecrübesinden istifade edilmeli" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN