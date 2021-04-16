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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 21 milyonu aşkın hizmet vatandaşa ulaştırıldı | Son dakika ekonomi haberleri

İçişleri Bakanı , salgın sürecinde Grupları ile 21 milyon 210 bin 899 hizmetin vatandaşa ulaştırıldığını bildirdi. | ...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 21 milyonu aşkın hizmet vatandaşa ulaştırıldı | Son dakika ekonomi haberleri

Bakan Süleyman Soylu, Twitter hesabından, "Pandemi sürecinde Vefa Sosyal Destek Grupları ile 21 milyon 210 bin 899 hizmet vatandaşımıza ulaştırıldı. Hükümet milletinin yanında." mesajını paylaştı.

Soylu'nun mesajıyla paylaştığı infografiğe göre, Vefa Sosyal Destek Gruplarına 65 yaş ve üzeri kişiler çağrı merkezleri aracılığıyla 11 milyon 133 bin 545 talepte bulundu.

"Sosyal Koruma Kalkanı" kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 3 milyon 124 bin 580 hane/kişinin maaşı Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla ödendi.

Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla 960 bin 887 hane/kişiye ayrıca ödeme yapıldı.

Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan maske ve kolonya bulunan 5 milyon 991 bin 887 hediye paketi de gruplarca dağıtıldı.

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