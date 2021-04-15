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Son dakika: MSB duyurdu! Sınırda 1'i DEAŞ, 6'sı FETÖ mensubu 23 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre , 'den 'a ve 'dan Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan 1'i DEAŞ, 6'sı FETÖ mensubu 23 kişinin yakalandığını açıkladı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 15.04.2021 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021
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Son dakika: MSB duyurdu! Sınırda 1'i DEAŞ, 6'sı FETÖ mensubu 23 kişi yakalandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 23 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 1'inin DEAŞ, 6'sının da FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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