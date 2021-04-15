Son dakika: MSB duyurdu! Sınırda 1'i DEAŞ, 6'sı FETÖ mensubu 23 kişi yakalandı
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve İran'dan Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan 1'i DEAŞ, 6'sı FETÖ mensubu 23 kişinin yakalandığını açıkladı.
GÜNDEM DHA
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 23 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 1'inin DEAŞ, 6'sının da FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.