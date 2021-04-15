Abdest alan amcasını öldürerek parçalara ayırdı! Cani yeğenin cezası belli oldu

Maktulün eşi Meryem Öztürk, "Sanıkların idam edilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. Maktulün kızı Gamze Vasfiye Öztürk, "Bu anlatılabilecek bir acı değil. Ailem çok mutsuz. Bir babanın gölgesini hiçbir şey tutmuyor" dedikten sonra söz alan maktulün oğlu Ahmet İhsan Öztürk de, "Bu adamlar benim gençliğimi elimden aldı. Ben babamın kolsuz cesedini gömmek zorunda kaldım" dedi.

Son sözleri sorulan sanık Fahrettin Öztürk, "Takdir mahkemenindir" dedi. Diğer tutuklu sanık Ferhat Yılmaz ise, "Savcılık mütalaasına katılmıyorum. 26 aydır tutukluyum ailemle birlikte mağdur durumdayız. Olaydan sonra güvenlik güçlerine olayı anlatmadığım için çok pişmanım" diyerek beraatini istedi.