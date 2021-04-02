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SON DAKİKA | Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

gündem haberi...'de güvenlik güçleri, 'a kaçmaya çalışan 4 (FETÖ) şüphelisini sınırda yakaladı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 02.04.2021 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021
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SON DAKİKA | Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığı ekiplerince İpsala ilçesinde düzenlenen operasyonda, Kumlar Rampası mevkisinde yurt dışına kaçmaya çalıştıkları tespit edilen M.A.A. ve A.C. yakalandı.

Yapılan araştırmada bu kişilerin FETÖ şüphelisi oldukları tespit edildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğünün Enez'deki operasyonunda da FETÖ üyesi oldukları belirlenen Y.S. ve G.S. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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