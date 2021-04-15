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Son dakika: MEB'den 'tablet mesajı' uyarısı

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı, vatandaşları 'MEB ücretsiz tablet dağıtıyor' şeklinde telefonlarına gelen mesaj linklerine giriş yapmamaları konusunda uyardı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 15.04.2021 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021
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Son dakika: MEB'den 'tablet mesajı' uyarısı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dolandırıcılık mağduru olmamak için 'Millî Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız' şeklindeki mesaj linklerine giriş yapmayınız. Tablet dağıtımlarımızda resmi veriler üzerinden velilerimize doğrudan ulaşmaktayız" denildi.

Paylaşımda, vatandaşlara gönderilen mesaja yer verilerek, asılsız olduğu vurgulandı.

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