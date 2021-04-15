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Son dakika: Külliye'de önemli kabul! Başkan Erdoğan ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias arasında kritik görüşme

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı ’ya gelidi. Başkan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı da yer alıyor.. Görüşmenin ardından, Bakan Çavuşoğlu ve Yunan Bakan Dendias, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek. Öte yandan Yunanistan Hükümet Sözcüsü Peloni, şartların uygun olduğu ilk fırsatta Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleşeceğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 15.04.2021 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021
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Son dakika: Külliye'de önemli kabul! Başkan Erdoğan ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias arasında kritik görüşme

hamlelerini hızlandırdı. heyeti geçtiğimiz gün 'ya çıkarma yaptı. Aynı gün Dendias Libya'daydı. ile diplomatik temas başladı, da Mısır'ı yakın markaja aldı.

Böyle bir süreçte Dışişleri Bakanı , bugün Ankara'ya kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor.

BAŞKAN ERDOĞAN KABUL ETTİ
Başkan , Dendias'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı da yer alıyor.

İŞTE MASADAKİ KONULAR
İki bakan daha sonra ortak görüşme gerçekleştirecek. Doğu Akdeniz, , ve 'deki sorunlar başta olmak üzere iki ülke arasındaki tüm başlıklar masada olacak.

Görüşmenin ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Yunan Bakan, Beştepe'de iftara da konuk olacak.

YUNANİSTAN HÜKÜMET SÖZCÜSÜ: MİÇOTAKİS İLE ERDOĞAN ARASINDA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Aristotelia Peloni, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında Türkiye ile ilişkiler, Doğu Akdeniz konularında açıklamalarda bulundu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ankara ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Peloni'nin Dendias'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğine dikkat çekti. Atina'nın amacının gerilimi düşürme ve olumlu bir iklim yaratmaya çalışmak olduğunu dile getiren Yunanistan Hükümet Sözcüsü Peloni'nin şartların uygun olduğu ilk fırsatta Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleşeceğini belirtti.

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