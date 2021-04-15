Son dakika: Külliye'de önemli kabul! Başkan Erdoğan ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias arasında kritik görüşme
Son dakika haberine göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Ankara’ya gelidi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer alıyor.. Görüşmenin ardından, Bakan Çavuşoğlu ve Yunan Bakan Dendias, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek. Öte yandan Yunanistan Hükümet Sözcüsü Peloni, şartların uygun olduğu ilk fırsatta Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleşeceğini açıkladı.
Türkiye Doğu Akdeniz hamlelerini hızlandırdı. Libya heyeti geçtiğimiz gün Ankara'ya çıkarma yaptı. Aynı gün Dendias Libya'daydı. Mısır ile diplomatik temas başladı, Atina da Mısır'ı yakın markaja aldı.
Böyle bir süreçte Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bugün Ankara'ya kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor.
BAŞKAN ERDOĞAN KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dendias'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer alıyor.
İŞTE MASADAKİ KONULAR
İki bakan daha sonra ortak görüşme gerçekleştirecek. Doğu Akdeniz, mülteci krizi, Kıbrıs ve Ege'deki sorunlar başta olmak üzere iki ülke arasındaki tüm başlıklar masada olacak.
Görüşmenin ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Yunan Bakan, Beştepe'de iftara da konuk olacak.
YUNANİSTAN HÜKÜMET SÖZCÜSÜ: MİÇOTAKİS İLE ERDOĞAN ARASINDA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Aristotelia Peloni, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında Türkiye ile ilişkiler, Doğu Akdeniz konularında açıklamalarda bulundu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ankara ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Peloni'nin Dendias'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğine dikkat çekti. Atina'nın amacının gerilimi düşürme ve olumlu bir iklim yaratmaya çalışmak olduğunu dile getiren Yunanistan Hükümet Sözcüsü Peloni'nin şartların uygun olduğu ilk fırsatta Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleşeceğini belirtti.
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