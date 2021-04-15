15 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika: Dışişleri Bakanlı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC'ye gidecek

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlı 'nun 'ni () ziyaret edeceği bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın bakanımız, 15-16 Nisan 2021 tarihlerinde KKTC'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir" ifadeleri kullanıldı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 15.04.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanlı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC'ye gidecek

Dışişleri Bakanlı Mevlüt Çavuşoğlu, 15-16 Nisan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın bakanımız, 15-16 Nisan 2021 tarihlerinde KKTC'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir" denildi.

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