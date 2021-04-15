Son dakika: Dışişleri Bakanlı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC'ye gidecek
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret edeceği bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın bakanımız, 15-16 Nisan 2021 tarihlerinde KKTC'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir" ifadeleri kullanıldı.
GÜNDEM DHA
Dışişleri Bakanlı Mevlüt Çavuşoğlu, 15-16 Nisan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret edecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın bakanımız, 15-16 Nisan 2021 tarihlerinde KKTC'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir" denildi.