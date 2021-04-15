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Yunan ve Ermeni örgütlerden Türkiye'yi durdurmak için skandal iftira! Türksat 5B uydusu için ABD'ye mektup

'nin uzay çalışmalarını durdurmaya çalışan Yunan ve Ermeni örgütler iftira dolu bir mektup yazdı. Türkiye'nin dünya devleriyle yarışması ve uzay çalışmalarına hız vermesini sindiremeyen ve , uydusunun fırlatılmaması için 'na bağlı 'ne bir mektup gönderdi.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2021 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021
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Yunan ve Ermeni örgütlerden Türkiye'yi durdurmak için skandal iftira! Türksat 5B uydusu için ABD'ye mektup

Türk düşmanlığına devam eden 'deki Yunan ve Ermeni lobileri yeni planlarını devreye soktu. 'nin uzay çalışmalarını hedef alan ve , 5B için skandal iftiraların yer aldığı bir mektup hazırladı. Bu mektup fırlatışın önlenmesini çalışmak için 'na bağlı 'ne gönderildi.

TÜRKSAT 5B İÇİN DE BASKI YAPIYORLAR

Türkiye'nin uzay çalışmalarını durdurmak için 'ya karşı kara propaganda yürüten ABD'deki Yunan Amerikan Liderlik Konseyi ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi yeniden harekete geçti.

Türk düşmanlıkları altında ezilen Yunan ve Ermeni örgütler bu kez 'yi hedef aldı.

TÜRK DÜŞMANLARINDAN ORTAK SENARYO

Türkiye'nin 'a Karabağ'ı geri kazanması için destek vermesini sindiremeyen Yunan Amerikan Liderlik Konseyi ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi önce 'u ikna etmeye çalıştı.

firmasına baskı yapmalarına rağmen Musk'un Türkiye ile çalışmaktan vazgeçmemesi üzerine Yunan ve Ermeni örgütler yeni bir strateji izleme kararı aldı.

ABD BAKANLIĞINA BAĞLI HAVACILIK İDARESİNE MEKTUP

SpaceX firması ile Elon Musk'ı da ikna edemeyen örgütler yazdıkları iftira dolu mektubu ABD Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Federal Havacılık İdaresi'ne gönderdi.

Türkiye'nin Türksat 5B uydusunu hedef alan Yunan Amerikan Liderlik Konseyi ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin mektubunda 'uydunun tehlikeli bir askeri uygulama' için kullanılacağı iddiasında bulunuldu.

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