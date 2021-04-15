Yunan ve Ermeni örgütlerden Türkiye'yi durdurmak için skandal iftira! Türksat 5B uydusu için ABD'ye mektup
Türkiye'nin uzay çalışmalarını durdurmaya çalışan Yunan ve Ermeni örgütler iftira dolu bir mektup yazdı. Türkiye'nin dünya devleriyle yarışması ve uzay çalışmalarına hız vermesini sindiremeyen Yunan Amerikan Liderlik Konseyi ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, Türksat 5B uydusunun fırlatılmaması için ABD Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Federal Havacılık İdaresi'ne bir mektup gönderdi.
Türk düşmanlığına devam eden ABD'deki Yunan ve Ermeni lobileri yeni planlarını devreye soktu. Türkiye'nin uzay çalışmalarını hedef alan Yunan Amerikan Liderlik Konseyi ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, 5B için skandal iftiraların yer aldığı bir mektup hazırladı. Bu mektup fırlatışın önlenmesini çalışmak için ABD Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Federal Havacılık İdaresi'ne gönderildi.
TÜRKSAT 5B İÇİN DE BASKI YAPIYORLAR
Türkiye'nin uzay çalışmalarını durdurmak için Türksat 5A'ya karşı kara propaganda yürüten ABD'deki Yunan Amerikan Liderlik Konseyi ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi yeniden harekete geçti.
Türk düşmanlıkları altında ezilen Yunan ve Ermeni örgütler bu kez Türksat 5B'yi hedef aldı.
TÜRK DÜŞMANLARINDAN ORTAK SENARYO
Türkiye'nin Azerbaycan'a Karabağ'ı geri kazanması için destek vermesini sindiremeyen Yunan Amerikan Liderlik Konseyi ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi önce Elon Musk'u ikna etmeye çalıştı.
SpaceX firmasına baskı yapmalarına rağmen Musk'un Türkiye ile çalışmaktan vazgeçmemesi üzerine Yunan ve Ermeni örgütler yeni bir strateji izleme kararı aldı.
ABD BAKANLIĞINA BAĞLI HAVACILIK İDARESİNE MEKTUP
SpaceX firması ile Elon Musk'ı da ikna edemeyen örgütler yazdıkları iftira dolu mektubu ABD Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Federal Havacılık İdaresi'ne gönderdi.
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