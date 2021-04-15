Son dakika: Eski HDP'li İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık’ın dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi

Eski HDP'li İstanbul Bağımsız Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık, tutuklama istemiyle hakim karşısına çıkartılan Boğaziçili öğrencilerin serbest bırakılması sonrası yaptığı skandal açıklamada "Kimse seçimle gidiyorlar sayıklamasının peşinden gitmesin artık. Mafyayla hukukla, bunların hukuku ile mücadele edilmez. Evrensel hukuk normlarının olduğu bir hukukla mücadele etmek için herkes yurttaşlık görevini yerine getirmeli, bu mücadeleye omuz verilmeli' diye konuşmuştu.