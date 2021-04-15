Hasan Basri Yalçın: Asıl dertleri 'irtica' meselesiymiş

Ama Türk donanmasının hemen hemen birkaç yıl öncesine kadar kurmay aklını oluşturduğunu düşündüğümüz emekliler, bu işi kendilerine o kadar da dert etmemişler. Veya en azından şimdilik ortaya çıkan birkaç ifade kırıntısına bakacak olursak öyle görünüyor. Bildiriye öncülük edenlerin ise umurunda bile değilmiş.

İYİ Parti'nin eski yöneticilerinden ve bu bildiriyi de kaleme aldığı söylenen Ergun Mengi bunu ifadesinde açıkça söylemiş. Asıl dertleri "irtica" meselesiymiş. Montrö'yü bildiride bir araç olarak kullanmışlar. Halbuki "irtica" dedikleri de son dönemde tonlarca yalan haber veya dedikodu üzerine inşa edilmiş bir hikâyeden ibaret.