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ABD Şanlıurfalı amca-yeğene isim benzerliği nedeniyle DEAŞ üyesi olmaktan yaptırım uyguladı

'da yaşayan amca ve yeğeni Bayaltun terör örgütü DEAŞ'a mali ve lojistik destek veren şahıslarla aynı ismi taşımaları nedeniyle yapılan hata sonucu yaptırımlarına maruz kaldı. Karışıklığı çözmek için ABD'ye giden avukat gerekli tüm belgeleri ABD’li yetkililere iletti.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 15.04.2021 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021
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ABD Şanlıurfalı amca-yeğene isim benzerliği nedeniyle DEAŞ üyesi olmaktan yaptırım uyguladı

Amca ve yeğeni Bayaltun, isim karışıklığı nedeniyle 18 Kasım 2019'da (OFAC) yaptırım listesine girdi.

'da yaşayan ve ticaretle uğraşan amca ile yeğen, bu kentte 2. Ağır Ceza Mahkemesinde terör örgütü DEAŞ'a destek vermekten yargılanan ve aynı isimleri taşıyan iki kardeş Ahmet ve İsmail Bayaltun ile karıştırıldı.

1,5 YILDIR ABD YAPTIRIMLARI MAĞDURU

İthalat, ihracatla uğraşan ve 'den cep telefonu aksesuarları getiren amca ile yeğen, isim karışıklığı nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır yaptırımları mağduru.

Karışıklığı çözmek için ABD'ye gelen Türk avukat , AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'a destekten yargılanan iki kardeş ile kendisine başvuran amca ve yeğen Bayaltunların farklı kişiler olduğunu ispat etmek için önce nüfus, sabıka ve yargılama kayıtlarını incelediğini, daha sonra hatanın düzeltilmesi için OFAC'a başvurduğunu söyledi.

OFAC'ın yaptırım listesine girdikten sonra dünyadaki tüm finans kuruluşlarının burada yer alan isimlerin işlemlerini durduğunu anlatan Uzun, 'de dahi hiç kimsenin isimleri terörle anılan müvekkilleriyle çalışmak istemediğini ifade etti.

TİCARİ HAYATLARININ ALTÜST OLDUĞUNU BELİRTTİ

Uzun, amca Ahmet ve yeğen İsmail Bayaltun'un ailesinin de bu hata nedeniyle bankalarla ciddi sorun yaşadığını, müvekkillerinin faaliyetlerinin çok ciddi şekilde kısıtlandığını ve ticari hayatlarının "altüst olduğunu" belirtti.

İsmail Bayaltun'un 7 Nisan'da OFAC yaptırımları nedeniyle Türkiye'de mal varlığının dondurulduğunu bildiren Uzun, Türkiye'de de ve Maliye Bakanlığına isim karışıklığının düzeltilmesi için başvurduklarını kaydetti.

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