Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş VAV TV’de açıkladı! Camilerde teravih namazı kılınacak mı?

Erbaş, bu ramazanın da salgınının gölgesinde geçirildiğini ancak camilerde beş vakit namaz ile cuma namazının kılınabildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Camilerde salgınla mücadelede insanımız o kadar tedbirli ki zaten temizlik olmadan Müslümanlık olmaz, temizlik olmadan camiye gidilmez. Bütün bunlara rağmen biz dedik ki mademki son zamanlarda vakalarda bu kadar artış oldu, milletimize yardımcı olalım, teravih namazlarımızı evde kılalım. Farz namazlarımızı, cuma namazımızı camilerde, bu tedbirlere riayet ederek kılalım dedik. Allah razı olsun milletimiz anlayışla karşıladı. Ramazanın ortasından sonra vaka sayıları aşağılara doğru düşerse biz ona göre yeniden bir karar alabiliriz ama milletimizin bu anlayışına, bu ferasetine gerçekten teşekkür ediyorum. Yeter ki bu virüs, bir insana daha bulaşmasın."