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Şile'de 1976 yapımı olan ve geçen hafta yanan yük gemisi parçalara ayrılıyor

Bir yıldır Limanında atıl halde bulunan yük gemisinde geçen hafta yangın çıkmıştı. Yangın sonrası zarar gören yük gemisi parçalara ayrılarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Parçalara ayrılan yük gemisi havadan görüntülendi.

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Giriş Tarihi: 15.04.2021 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021
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Şile'de 1976 yapımı olan ve geçen hafta yanan yük gemisi parçalara ayrılıyor

1976 yılı yapımı, bayraklı, isimli yük gemisi yaklaşık bir yıldır Limanında atıl halde kaderine terk edilmişti.

2020 yılının Eylül ayında 342 bin TL'ye ihaleye sunulan gemiye talip çıkmadı.

Geçen hafta Derin Deniz isimli yük gemisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonrası zarar gören yük gemisi, parçalara ayrılarak fabrikasına gönderilerek geri dönüşüme kazandırılıyor.

Öte yandan parçalara ayrılan yük gemisi drone ile havadan görüntülendi.

Havadan çeliken bir kare

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