Şile'de 1976 yapımı olan ve geçen hafta yanan yük gemisi parçalara ayrılıyor
Bir yıldır Şile Limanında atıl halde bulunan yük gemisinde geçen hafta yangın çıkmıştı. Yangın sonrası zarar gören yük gemisi parçalara ayrılarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Parçalara ayrılan yük gemisi havadan görüntülendi.
1976 yılı yapımı, Türk bayraklı, Derin Deniz isimli yük gemisi yaklaşık bir yıldır Şile Limanında atıl halde kaderine terk edilmişti.
2020 yılının Eylül ayında 342 bin TL'ye ihaleye sunulan gemiye talip çıkmadı.
Geçen hafta Derin Deniz isimli yük gemisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı.
Yangın sonrası zarar gören yük gemisi, parçalara ayrılarak Demir Çelik fabrikasına gönderilerek geri dönüşüme kazandırılıyor.
Öte yandan parçalara ayrılan yük gemisi drone ile havadan görüntülendi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 13 milyona müjde! SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 bayram ikramiyesi zammı...
- 15 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 Nisan ayı evde bakım parası hangi illere yattı? Tüm detaylar
- Manchester City token ne zaman çıkacak? Manchester City tokenin fiyatı ne kadar, kaç TL?
- EDHO'da ezber bozacak gelişme! Herkes merak ederken ters köşe geldi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları uçacak...
- Emekli maaşı için dikkat! Çıkış yapmayan alamıyor! Dilekçe ve şartlar...
- Tesla coin ne zaman çıkacak? Tesla coin anlaşması yapıldı mı? Yorumlar...
- 4D'li taşeron işçilere müjde... Paralar anında hesaplara yatacak! Taşeronlar için 2021 ilave tediye müjdeleri…
- Kafeler, kahvehaneler, kıraathaneler ne zaman açılacak? Kahvehaneler ve kıraathaneler kapanacak mı? Genelge...
- O ödemelerde flaş değişiklik! SGK resmen duyurdu! Artık son 3 aydan değil 12 aydan...
- Emeklilere son dakika müjdesi! 10 bankadan promosyon açıklaması! Emeklilere 1800 TL ve 200 lira bonus...
- Galata Wind Enerji halka arz ne zaman? Galata Wind halka arz tarihi belli oldu mu? Halkbank, Akbank hisse...
- Kısmi yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Yasaklar bugün, bu akşam saat kaçta başlıyor? 14 Nisan yasakları...