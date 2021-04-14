Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş VAV TV'ye konuk oldu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, VAV TV'nin program konuğu oluyor.

Yayın hayatına Ramazan'la birlikte adım atan ve milyonların kalbinde yer edinmeye başlan VAV TV'nin 'İftar Vakti' programının konuğu Diyanet İşleri Başkanı Erbaş oldu.

"KUR'AN VE SÜNNET ÇİZGİSİNDE..."

Erbaş yaptığı açıklamada, "VAV TV, inşallah Kur'an ve sünnet çizgisinde bilgileri bize ulaştırır" dedi.