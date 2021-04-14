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Son dakika | THY'den Rusya'ya uçak seferi açıklaması! Haftada 2 sefer düzenlenecek

Son dakika haberi...(THY), koronavirüs vakalarını artmasından dolayı Rusya tarafından uçuşların askıya alındığını ve anlaşma gereği pazartesi ve cuma günü olmak üzere haftada 2 sefer 'ya sefer düzenleneceğini açıkladı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 14.04.2021
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Son dakika | THY'den Rusya'ya uçak seferi açıklaması! Haftada 2 sefer düzenlenecek

Rusya, koronavirüs vakalarında görülen artış üzerine 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında Türkiye'ye charter seferi yapılmasını yasaklamasının ardından, tarifeli uçuşlar da haftada iki ile sınırlandırılmıştı. Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları'ndan yolculara yönelik olarak yapılan duyuruda, "Resmi makamlarca alınan karar uyarınca 15.04.2021 ile 01.06.2021 tarihleri arasındaki Rusya Federasyonu çıkışlı ve varışlı tüm seferler durdurulmuştur. Bu süre boyunca Türkiye ve Rusya arasında karşılıklı olarak haftada iki sefer icra edilecek olup uçuşlarınız hakkında güncel bilgiler için sitemizi ziyaret edebilirsiniz" denildi.

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