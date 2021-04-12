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Son dakika: THY günlük ortalama 779 uçuşla Avrupa'da liderliği bırakmadı

Son dakika haberine göre (), günlük ortalama 779 uçuşla 'daki liderliğini sürdürdü. ise 299 uçuş ortalamasıyla beşinci sırada yer aldı.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 12.04.2021 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021
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Son dakika: THY günlük ortalama 779 uçuşla Avrupa'da liderliği bırakmadı

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 4-11 Nisan tarihli uçuş trafiği raporuna göre, THY günlük ortalama 779 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 384 günlük uçuşla Lufthansa takip etti. Listenin 3. sırasında 374 uçuşla Air France, 4. sırasında 333 uçuşla Ryanair, 5. sırasında 299 uçuşla Pegasus Havayolları, 6. sırasında ise 289 uçuşla KLM Royal Airline havayolları yer aldı.

Raporda, Avrupa genelinde uçuş ortalamasının ise 2019 pandemi öncesi verilerine göre yüzde 35,7 oranında kaldığı kaydedildi.

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