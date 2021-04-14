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Son dakika: Uçuşlar iptal mi? Şehirler arası seyahat nasıl olacak? THY, Pegasus ve otobüs şirketlerinden açıklama
Son dakika... Şehirler arası seyahat nasıl olacak? Havayolu ve otobüs şirketlerinden seyahatler ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası gözler şehirler arası seyahat detaylarına çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından alınan yeni tedbir kararlarını duyurdu. Peki, uçuşlar iptal mi? Şehirler arası seyahat nasıl olacak? THY, Pegasus uçak seferleri, otobüs seferleri nasıl olacak? İşte cevaplar...