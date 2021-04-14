14 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Uçuşlar iptal mi? Şehirler arası seyahat nasıl olacak? THY, Pegasus ve otobüs şirketlerinden açıklama

Son dakika: Uçuşlar iptal mi? Şehirler arası seyahat nasıl olacak? THY, Pegasus ve otobüs şirketlerinden açıklama

Son dakika... Şehirler arası seyahat nasıl olacak? Havayolu ve otobüs şirketlerinden seyahatler ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası gözler şehirler arası seyahat detaylarına çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından alınan yeni tedbir kararlarını duyurdu. Peki, uçuşlar iptal mi? Şehirler arası seyahat nasıl olacak? THY, Pegasus uçak seferleri, otobüs seferleri nasıl olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.04.2021 11:13
  • 1
  • 12
Son dakika: Uçuşlar iptal mi? Şehirler arası seyahat nasıl olacak? THY, Pegasus ve otobüs şirketlerinden açıklama

Son dakika... Şehirler arası seyahat nasıl olacak? Uçuşlar iptal mi oldu? soruları, günün en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Kabine toplantısının ardından yeni yasakları duyuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde şehirler arası seyahat yapılamayacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından gözler uçak ve otobüs seferlerine çevrildi. Peki, uçuşlar iptal mi? Şehirler arası seyahat nasıl olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Son dakika: Uçuşlar iptal mi? Şehirler arası seyahat nasıl olacak? THY, Pegasus ve otobüs şirketlerinden açıklama

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT NASIL OLACAK?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşların toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyecek.

  • 3
  • 12
Son dakika: Uçuşlar iptal mi? Şehirler arası seyahat nasıl olacak? THY, Pegasus ve otobüs şirketlerinden açıklama

Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

  • 4
  • 12
Son dakika: Uçuşlar iptal mi? Şehirler arası seyahat nasıl olacak? THY, Pegasus ve otobüs şirketlerinden açıklama

ZORUNLU HALLER SAYILACAK DURUMLAR

- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),

  • 5
  • 12
Son dakika: Uçuşlar iptal mi? Şehirler arası seyahat nasıl olacak? THY, Pegasus ve otobüs şirketlerinden açıklama

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

- ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,