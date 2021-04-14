14 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika gündem haberleri | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu açıkladı (14 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu)

Son dakika gündem haberleri | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu açıkladı (14 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu)

gündem haberi... covid19.saglik.gov.tr web adresinden son dakika olarak 'nin 14 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.04.2021 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021
ABONE OL
Son dakika gündem haberleri | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu açıkladı 14 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu

SON DAKİKA: covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak 'nin 14 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 18 oldu, 55 bin 413 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 480 bin 146'ya yükseldi.

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVİD-19 TABLOLARI

13 NİSAN

12 NİSAN

11 NİSAN

10 NİSAN

9 NİSAN

8 NİSAN

7 NİSAN

6 NİSAN

5 NİSAN

4 NİSAN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA