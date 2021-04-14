Son dakika gündem haberleri | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu açıkladı (14 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu)
Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden son dakika olarak Türkiye'nin 14 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti.
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 14 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 18 oldu, 55 bin 413 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 480 bin 146'ya yükseldi.
GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVİD-19 TABLOLARI
13 NİSAN
12 NİSAN
11 NİSAN
10 NİSAN
9 NİSAN
8 NİSAN
7 NİSAN
6 NİSAN
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