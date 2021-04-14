Son dakika gündem haberleri | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu açıkladı (14 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu)

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 14 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 18 oldu, 55 bin 413 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 480 bin 146'ya yükseldi.