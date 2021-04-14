Son dakika: Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut vefat etti
Son dakika haberi... Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 86 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Yıldırım Akbulut, 80'li ve 90'lı yıllarda Türk politikasının önde gelen isimleri arasında yer aldı.
Eski başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Kalp Merkezi'nde tedavi altına alınan 85 yaşındaki Akbulut'un yoğun bakım ünitesinde tutuluyordu. Yıldırım Akbulut'tan acı haber geldi.
Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 86 yaşında hayatını kaybetti.
DOKTORUNDAN AÇIKLAMA
86 yaşında hayatını kaybeden eski Başbakan Yıldırım Akbulut'un doktoru açıklama yaptı.
Basın karşısına geçen doktor ekibi, "Kalp yetersizliği ile yıllardır takibimizdeydi. 28 Şubat'tan itibaren önce kalp merkezimizde, Nisan ayının 10'undan itibarenden de yoğun bakımda takibimizdeydi. Bugün saat 14.00 itibarıyla hayatını kaybettik. Türkiye büyük bir devlet adamını, bizler de uzun yıllardır takip ettiğimiz bir hastamızı kaybettik." ifadelerine yer verdi.
HASAN DOĞAN DUYURDU
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, "Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yıldırım Akbulut Bey vefat etti. Cenab-ı Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabr-ı cemil lütfetsin." dedi.
YILDIRIM AKBULUT KİMDİR?
1935 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Yıldırım Akbulut, 80'li ve 90'lı yıllarda Türk politikasının önde gelen isimleri arasında yer aldı. Anavatan Partisi Genel Başkanı, İçişleri Bakanı, Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve Başkanı olarak görevlerde bulundu.
POLİTİKA HAYATI
Başbakanlık ve Anavatan Partisi genel başkanlık görevini 1989–1991 yılları arasında sürdüren Akbulut, 1987–1999 ve 1999–2000 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini üstlenmiştir.
ANAP'ın kuruluşunda Erzincan teşkilatını oluşturan ve il başkanlığı görevini üstlenen Akbulut, 1983 seçimlerinde ANAP Erzincan Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Özal hükümetinde İçişleri Bakanlığı yapan Akbulut, iki kez de TBMM Başkanlığı görevini üstlendi.
TBMM Başkanı iken Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine Başbakanlığı üstlenen ve daha sonra ANAP Genel Başkanlığı'na seçilen Akbulut, bir buçuk yılı aşkın süre Başbakanlık'ta bulunduktan sonra kongre yarışını Mesut Yılmaz'a karşı kaybederek genel başkanlık ve başbakanlıktan ayrıldı.
Akbulut, 20. Dönem seçimlerinde Erzincan'dan milletvekili seçilememiş, sonraki seçimlerde ANAP Ankara Milletvekili olarak Parlamento'ya girdi ve Meclis Başkanı seçildi.
Cumhurbaşkanlığı'na da aday olan Akbulut, 1992 yılında da dönemin Cumhurbaşkanı Özal'ın istemiyle 17 arkadaşıyla birlikte ANAP'tan istifa etmiş, ancak bir süre sonra partiye dönmüştü.
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