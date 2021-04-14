Son dakika | CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin vurdumduymazlığı! Beceriksizliği iftira ile örtmeye çalıştılar

AK Parti Meclis Üyesi Saim Kadıoğlu, Sarıyer ilçe Meclis toplantısında; Sarıyer'in atık su arıtma tesisi problemine dikkat çekerek; İstanbul'un yüzde 2'lik arıtma tesisi eksikliği olduğunu ve bu yüzde 2'nin de Sarıyer'e ait olduğunu belirtti.

Zekeriyaköy ve etrafındaki köyler civarında arıtma tesisi ihtiyacı olduğunu belirten AK Parti Meclis Üyesi Saim Kadıoğlu CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in "Biz bunu yapmak istedik İSKİ engelledi" sözlerinin de doğru olmadığını belirterek tepki gösterdi.





SARIYER BELEDİYESİ TESİS İÇİN ALAN TAHSİS ETMEDİ

AK Parti Meclis Üyesi Saim Kadıoğlu, "Ben şahidim 2019 yılında seçim öncesi biz Kasapçayır'nda arıtma tesisi yeri aradık. Zekeriyaköy Muhtarı da da şahittir. Ama maalesef Sarıyer Belediyesi'nin tahsis ettiği alan olmadığından dolayı projelendiremedik" dedi.



KASAP ÇAYIRI BÖLGESİNDEKİ GÖLETİN KOKUSU VATANDAŞLARI BEZDİRDİ

Sarıyer Zekeriyaköy Köyü Kasap Çayırı bölgesinde bulunan ve özellikle yaz aylarında kokusuyla vatandaşları hayatından bezdiren gölet de uzun süredir CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin ilgilenmediği sorunlar arasında bulunuyor.