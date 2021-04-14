Son dakika: Bakan Koca paylaştı! İşte en çok artış ve azalış olan iller

Koca, "100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu. Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti. Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'DAN AŞI UYARISI

Resmi Twitter hesabından uyarıda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bütün işi aşıya bırakmayalım. Aşıya kadar vakaları azaltalım. Kısmi kapanma fırsattır." ifadelerine yer verdi.