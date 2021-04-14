Son dakika: Bakan Koca paylaştı! İşte en çok artış ve azalış olan iller
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu. Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti. Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde." açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Nisan tarihlerinde Covid-19 vaka sayısı 100 bin nüfusta en fazla artan ve azalan illeri paylaştı.
Bakan Koca, Twitter hesabından, 100 bin nüfusta vaka sayısı en fazla artan ve azalan illerin grafiğini paylaştı.
Koca, "100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu. Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti. Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde" ifadelerini kullandı.
BAKAN KOCA'DAN AŞI UYARISI
Resmi Twitter hesabından uyarıda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bütün işi aşıya bırakmayalım. Aşıya kadar vakaları azaltalım. Kısmi kapanma fırsattır." ifadelerine yer verdi.
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