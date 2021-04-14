Ankara'da 900 kişi evsiz kaldı! CHP'li belediyenin ihmal raporu ortaya çıktı

"BİNANIZA ZARAR VERECEK UNSURA RASTLANMADI"

Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Üst Sorumlusu Hasan Doğan'ın bina sakinlerinin uyarı dilekçesine verdiği yanıt ortaya çıktı. Bina sakinlerine belediye tarafından gönderilen 7 Ocak tarihli belgede "Arsada inşaata başlanacak olan yapının Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne göre zemin ve temel etüt raporu hazırlanmış olup 8 metrelik istinatın var olduğu yapılacak olan bina ile 5 metre çekme mesafesi bulunduğu, yeni yapılacak yapının temelinin mevcut istinatın üst tarafında kaldığı tespit edilmiş olup mevcut binanıza herhangi bir zarar verecek unsura rastlanmamıştır" denildi.