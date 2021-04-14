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Son dakika: Başika'da Türk askeri üs bölgesine kalleş saldırı! MSB: 1 asker şehit oldu

haberi... (MSB) Irak'ın kuzeyinde bulunan (Gedu) üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda, 1 askerin şehit olduğu, sivil halktan da 1 çocuğun yaralandığını açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.04.2021 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021
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SON DAKİKA HABERLERİ | , Irak'ın kuzeyinde bulunan (Gedu) üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu.

"1 ASKER ŞEHİT OLDU"

MSB, "Atılan üç roketten biri üs bölgesine, diğer ikisi köy içerisine düşmüştür. Saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, köyde yaşayan bir çocuk da yaralanmıştır." açıklamasını yaptı.

Bakanlık, "Bölgede bir SİHA görevlendirilmiş ve gerekli tedbirler derhal alınmıştır. Kahraman Şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır, yaralı çocuğumuza da acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.


FAHRETTİN ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan "Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine gerçekleştirilen roketli saldırı sonucu bir kahraman askerimizin şehit olması yüreklerimizi dağladı. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: GEREKEN BEDEL MİSLİYLE ÖDETİLECEKTİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine yapılan saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu saldırıyı yapanlara gereken bedel misliyle ödetilecektir" açıklamasını yaptı.

AK Partisi Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından Irak'ın kuzeyine yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Çelik, yaptığı açıklamada "Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine bu gece yapılan roketli saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu saldırıyı yapanlara gereken bedel misliyle ödetilecektir. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin güvenliğine dönük tehditleri önlemek için Irak içinde bulunmaktadır. Vatan savunmasını yüksek bir şuur ve fedakarlıkla yerine getiriyorlar. Şehitlerimize rahmet olsun. Yapılan hiçbir saldırıyı cevapsız ve bedelsiz bırakmayacağız" ifadelerini kaydetti.

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