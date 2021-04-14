RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den VAV TV'ye övgü dolu sözler: "Büyük bir ihtiyacı karşılayacak"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin; Turkuvaz Medya Grubu'nun yeni televizyon kanalı VAV TV'nin ülkemizin yayın dünyasına önemli bir değer katacağını söyledi.





Ebubekir Şahin; "Gerçek bilgi, doğru yorum' parolasıyla yola çıkan ve büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan VAV TV ülkemizin yayın dünyasına önemli bir değer katacak. Yayıncılık alanımıza sağladıkları katkı için bu değerli projeyi hayata geçirenleri tebrik ediyor, başarılı çalışmalar diliyorum" dedi.



VAV TV, 12 Nisan Pazartesi günü "Gerçek Bilgi Doğru Yorum" sloganıyla yayın hayatına başladı. VAV TV'de; İslam kültür ve medeniyeti anlatılıyor, ilim, fikir ve düşünce hayatına dair konular işleniyor.