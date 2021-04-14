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Son dakika: Erbil Havalimanı'na füzeli saldırı

Son dakika haberi... , en az bir füzenin 'nı hedef aldığını duyurdu.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 14.04.2021 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021
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Son dakika: Erbil Havalimanı'na füzeli saldırı

IKBY Güvenlik Ajansına bağlı anti terör güçleri, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, en az bir füzenin Erbil Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını açıkladı.

IKBY İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili açıklamasında, Erbil Uluslararası Havalimanı çevresinde bir patlama sesi duyulduğunu kaydetti.

Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği ve yakında patlamayla ilgili daha fazla bilgi paylaşılacağı belirtildi.

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