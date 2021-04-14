14 Nisan 2021, Çarşamba
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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı!

Son dakika haberine göre; 'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda kırmızı bültenle arandığı belirtilen Tacikistanlı 'un da yakalandığı öğrenildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.04.2021
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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı!

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik 10 ilçedeki 19 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında ülkesinin talebi üzerine kırmızı bültenle arandığı belirtilen Soleh Solıkhov'un da olduğu kaydedildi. Gözaltına alınan kişilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.

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