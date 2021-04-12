Son dakika: Emniyet'ten '#12Nisan' açıklaması: Soruşturma başlatıldı
Son dakika haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformları üzerinden #12Nisan etiketi adı altında yapılan paylaşımlarla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır." denildi.
GÜNDEM AA
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada "#12 Nisan" etiketi adı altında suç işleyen hesapların tespit edildiğini ve gerekli soruşturmaların başlatıldığını bildirdi.
EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, sosyal medya ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.
Sosyal medya platformları üzerinden bugün "#12Nisan" etiketiyle yapılan paylaşımlara dikkat çekilen açıklamada, "Bu paylaşımlar içerikleri itibarıyla sosyal medya terörüdür. Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.