Son dakika: #12Nisan rezaleti: Kan donduran tweet'ler! Tepkiler çığ gibi: Böyle bir alçaklık nasıl yapılır!

ÇIĞ GİBİ TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyadan paylaşılan iğrenç mesajlara gelen tepkiler ise şöyle:

@Aysegulayydn: Ben çantamda makyaj taşımak istiyorum biber gazı değil ve tecavüz gibi hassas bir konudan mizah yaptığını sanan bir ülke... Bundan daha acınası bir şey yok.

@Muhendisyenn: Pınar Gültekin'i biliyor musunuz? Cansız bedeni yakılmış, üzerine beton dökülmüş ve toprağa gömülmüş halde bulunan. Sizin 12 Nisan diyerek mizah yaptığınız, kelimelere döktüğünüz eylemlerin gerçek hayattaki sonuçları. Tecavüz kelimesini normalleştirmeyin. Bu yaptığınız suçtur.

@Mmsraa01666621: (Arkadaşından gelen bir mesajı paylaşarak) Yazık sizin kafanıza. İnsanlara şöyle mesajlar attıracak kadar korkuttunuz. Nerede adalet.

@gayedogan: (Çantasındaki biber gazının fotoğrafını paylaşarak) Bir gün katledilirsem davam size emanet kız kardeşlerim.