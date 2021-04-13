Son dakika: #12Nisan rezaleti: Kan donduran tweet'ler! Tepkiler çığ gibi: Böyle bir alçaklık nasıl yapılır!
Son dakika haberine göre Sosyal medyada ‘12Nisan’, ‘tecavüz’ gibi etiketlerle yapılan, kadınların tecavüze uğramasını, katledilmesini teşvik eden ve okuyanların kanını donduran paylaşımlara tepki yağdı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden “Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır” açıklaması yapıldı.
Sosyal medya platformu Twitter'da dün gece yarısından hemen önce '12 Nisan' etiketiyle kadınların taciz edilmesini ve katledilmesini teşvik eden tweet'ler atılmaya başlandı. Sözde İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını protesto eden tweetlerde bazı kadınların fotoğrafları da paylaşıldı. İğrenç ifadelere tepki yine sosyal medyadan geldi. '12 Nisan' etiketi kısa sürede en çok konuşulan konular listesine girdi. Kadın örgütleri ve çok sayıda sosyal medya kullanıcısı alçak tweetlere tepki gösterdi.
'DİKKATLİ OL' UYARISI
Sözde protesto ve mizah adı altında yapılan iğrenç paylaşımlar kadınlarda korkuya sebep oldu. Hürriyet'in haberine göre kadınlar ailelerinden ve arkadaşlarından gelen, "Dışarı çıkarken dikkatli ol" mesajlarını da sosyal medyadan paylaştı.
SİBER POLİS DEVREDE
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada '12 Nisan' etiketli ile yapılan paylaşımların içerikleri itibarıyla sosyal medya terörü olduğunu, bu etiket altında suç işleyen hesapların tespit edilerek soruşturma başlatıldığını duyurdu. EGM'den yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın, sosyal medya ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, "12 Nisan 2021 tarihinde sosyal medya platformları üzerinden #12Nisan etiketi adı altında paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşımlar içerikleri itibarıyla sosyal medya terörüdür. Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır" denildi.
ÇIĞ GİBİ TEPKİ YAĞDI
Sosyal medyadan paylaşılan iğrenç mesajlara gelen tepkiler ise şöyle:
@Aysegulayydn: Ben çantamda makyaj taşımak istiyorum biber gazı değil ve tecavüz gibi hassas bir konudan mizah yaptığını sanan bir ülke... Bundan daha acınası bir şey yok.
@Muhendisyenn: Pınar Gültekin'i biliyor musunuz? Cansız bedeni yakılmış, üzerine beton dökülmüş ve toprağa gömülmüş halde bulunan. Sizin 12 Nisan diyerek mizah yaptığınız, kelimelere döktüğünüz eylemlerin gerçek hayattaki sonuçları. Tecavüz kelimesini normalleştirmeyin. Bu yaptığınız suçtur.
@Mmsraa01666621: (Arkadaşından gelen bir mesajı paylaşarak) Yazık sizin kafanıza. İnsanlara şöyle mesajlar attıracak kadar korkuttunuz. Nerede adalet.
@gayedogan: (Çantasındaki biber gazının fotoğrafını paylaşarak) Bir gün katledilirsem davam size emanet kız kardeşlerim.
YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI
Sosyal medyadaki mesajları atanlardan 3'ünün kimlikleri belirlendi. Emniyet kaynakları 18 yaşından küçük oldukları tespit edilen 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldığını, diğer kullanıcıların da tespit edilmeye çalışıldığını belirtti.
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